Bufera in Vaticano: il cardinale "papabile" esce di scena

Dalla fine dell'anno, Peter Turkson non sarà più prefetto in Vaticano. Salta un proporato che era centrale per la pastorale sui migranti di Papa Francesco

