Basket, Serie A1 2021/2022: Sassari-Varese 104-99, cronaca e tabellino

La Dinamo Sassari torna alla vittoria e batte l'Openjobmetis Varese per 104-99 nella dodicesima giornata della Serie A1 2021/2022. Al PalaSerradimigni i lombardi, ultimi in classifica, vendono cara la pelle e si appoggiano tantissimo a Marcus Keene e Anthony Beane, rispettivamente autori di 33 e 28 punti a fine partita. Prova più collettiva per Sassari, che comunque vede Bendzius con 17 punti e Burnell e Logan a quota 16.

RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE
PROGRAMMA 12^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV
COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING
RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON

La cronaca – Avvio di partita molto equilibrato, con Varese che trova il primo break grazie alla tripla di Keene (10-15). I padroni di casa reagiscono subito e trovano punti ...

