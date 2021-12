Arrivano i controlli mentre fa colazione al bar, farmacista multata: aveva appena fatto la terza dose (Di domenica 19 dicembre 2021) L’incredibile storia di Patrizia, multata mentre faceva colazine al bar dopo la terza dose. Succede a Treviglio, in provincia di Bergamo, che per una questione di minuti una farmacista si veda notificare una multa di ben 400 euro: la donna Patrizia Siliprandi aveva appena fatto la terza dose – come si legge sul Corriere della sera – presso l’hub vaccinale di Antegnate, e aveva deciso di fare colazione in un bar li vicino. In quel locale poco dopo sono entrati degli agenti della polizia municipale per effettuare i controlli di routine sui green pass e hanno multato la donna perché il suo certificato era appena scaduto. Sembra uno ... Leggi su formatonews (Di domenica 19 dicembre 2021) L’incredibile storia di Patrizia,faceva colazine al bar dopo la. Succede a Treviglio, in provincia di Bergamo, che per una questione di minuti unasi veda notificare una multa di ben 400 euro: la donna Patrizia Siliprandila– come si legge sul Corriere della sera – presso l’hub vaccinale di Antegnate, edeciso di farein un bar li vicino. In quel locale poco dopo sono entrati degli agenti della polizia municipale per effettuare idi routine sui green pass e hanno multato la donna perché il suo certificato erascaduto. Sembra uno ...

