Arisa e quel disturbo da cui è affetta da anni: confessione choc! (Di domenica 19 dicembre 2021) Una delle protagoniste dell’ultima edizione di Ballando con le stelle ha fatto una confessione ai suoi tantissimi fan. Non può farlo per un motivo specifico. Di cosa si tratta. L’ultima edizione di Ballando con le stelle 2021 si è conclusa sabato 18 dicembre con Arisa che si è aggiudicata la vittoria finale. Seconda Bianca Gascoigne L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 19 dicembre 2021) Una delle protagoniste dell’ultima edizione di Ballando con le stelle ha fatto unaai suoi tantissimi fan. Non può farlo per un motivo specifico. Di cosa si tratta. L’ultima edizione di Ballando con le stelle 2021 si è conclusa sabato 18 dicembre conche si è aggiudicata la vittoria finale. Seconda Bianca Gascoigne L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

trash_guyy : La vera vittoria di arisa è aver ballato con quel bonazzo altroché - giuliettab91 : @Gelingarcia83 @Greeicy_G @Ballando_Rai Esatto! Arrivati a quel punto, avrei preferito sicuramente Sabrina Salerno… - GiovanniRizzo11 : RT @martinagargi: @stanzaselvaggia La tua espressione nel momento in cui hai alzato il nome di Arisa è prova del fatto che quello che ha de… - ciriolo555 : RT @martinagargi: @stanzaselvaggia La tua espressione nel momento in cui hai alzato il nome di Arisa è prova del fatto che quello che ha de… - ValeTin80611977 : #Arisa si è meritata la finale ma non la vittoria, la ballerina migliore è stata in assoluto Sabrina Salerno, e que… -