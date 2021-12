' 60 sul 2' | La Rai festeggia il sessantesimo compleanno della Rete giovane

(Di domenica 19 dicembre 2021) di Leonardo Antonelli Il 16 dicembre è andata in onda su Rai2 una puntata speciale perre il suo 60esimo(anche se con un po' in ritardo rispetto alla data di nascita). Il ...

Advertising

sebmes : Sconcertante la disavventura a Bucarest dell’inviata Rai Lucia Goracci @ZiaLulli1 sequestrata con la sua troupe da… - Agenzia_Ansa : La giornalista Rai Lucia Goracci 'rilasciata solo dopo l'intervento dell'ambasciata italiana'. Lo riferiscono fonti… - reportrai3 : Riceviamo e pubblichiamo la lettera inviata dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio dopo la messa in onda dell'inc… - stevebarzy : RT @lagana_riccardo: In piena trasparenza, le motivazioni del mio voto contrario al cda #Rai di oggi sul tema del taglio delle edizioni not… - BlofeldSchwab : RT @DegliGiulietta: @wojak0 Avevo visto un documentario RAI sul tema...forse si trova ancora su YouTube -

Ultime Notizie dalla rete : sul Rai

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, è intervenuto a 'Che tempo che fa' suTre facendo ...vaccino 'Oltre 52mila bambini vaccinati in due giorni, e dentro questa quota di vaccinati tra i ......situazione con una tripla di Visconti e una bella giocata di Sims che hanno portato i pugliesi... COME VEDERE LA PARTITA La diretta tv di Brindisi Treviso sarà affidata aSport, dunque ...Stefano De Martino è tornato a parlare di alcuni aspetti della sua storia sentimentale con Belen Rodriguez. Vediamo le sue parole in merito ...Drammatico ritrovamento questa mattina a Bassano del Grappa, in un parcheggio di via Capitelvecchio: all’interno di un camper, è stato ritrovato il corpo senza vita di una giovane donne. Sul posto son ...