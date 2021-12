Via Cuomo, recuperata la scalinata che fu ridotta a discarica (Di sabato 18 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – La buona notizia arriva dalla centralissima via Cuomo. Il complesso commerciale ex ‘Galleria del Corso’ ha riacquisito una nuova funzionalità grazie ad un corposo intervento privato. In tale ambito l’accesso da via Cuomo, ridotto ad una mini-discarica urbana fino all’inizio dell’autunno, è stato riportato all’antico splendore dall’opera complessiva di ristrutturazione finalizzata all’insediamento di un supermercato alimentare. Nella comparazione fotografica in basso, la differenza tra prima e dopo. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 18 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – La buona notizia arriva dalla centralissima via. Il complesso commerciale ex ‘Galleria del Corso’ ha riacquisito una nuova funzionalità grazie ad un corposo intervento privato. In tale ambito l’accesso da via, ridotto ad una mini-urbana fino all’inizio dell’autunno, è stato riportato all’antico splendore dall’opera complessiva di ristrutturazione finalizzata all’insediamento di un supermercato alimentare. Nella comparazione fotografica in basso, la differenza tra prima e dopo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

