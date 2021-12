Taiwan | Tsai Ing-wen rafforzata dai «no» ai quattro referendum

Leggi su ilmanifesto

(Di domenica 19 dicembre 2021)no. L’amministrazione diIng-wen esulta per l’esito deiquesiti referendari. In particolare, tira un sospiro di sollievo per la mancata reintroduzione del bando all’importazione di carne di maiale contenente ractopamina, additivo utilizzato dagli allevatori degli Stati Uniti e vietato in Unione europea, Cina e Russia. Quell’additivo è finito al centro di una disputa geopolitica. NELL’AGOSTO 2020, nell’ultima aggressiva fase della permanenza di Donald Trump alla Casa Bianca, Taipei aveva deciso di consentire le importazioni di carne suina … Continua L'articolo proviene da il manifesto.