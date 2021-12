Stefano De Martino si toglie un sassolino dalla scarpa | retroscena con Belen

Advertising

napolista : Stefano De Martino: «Il fisico è una raccomandazione, apre le porte, ma è meglio puntare su altro e costruire» A L… - occhio_notizie : Belen Rodriguez e Stefano De Martino, lui confessa: ''Avvilente essere la sua ombra'' #belenrodriguez… - PasqualeMarro : #StefanoDeMartino bordata velenosa a Belen: “E’ avvilente e poi…” - IlContiAndrea : Domani a #CTCF Javier Bardem, il Ministro della Salute Speranza, Roberto Bolle, Nicola Piovani, Enrico Brignano, Bu… - lattuga99 : Roberto Speranza, Roberto Burioni, Javier Bardem, Roberto Bolle, Nicola Piovani, Enrico Brignano, Massimo Giannini,… -

Ultime Notizie dalla rete : Stefano Martino

'A 23 anni, per il tipo di ambizione che avevo, è stato avvilente pensare di essere solo l'ombra di qualcun altro ':Deha fatto questa confidenza parlando della sua ex, Belen Rodriguez, in un'intervista a Repubblica . Il ballerino ha fatto riferimento al periodo in cui è stato etichettato come '...Su La Repubblica un'intervista aDe. Ha 32 anni, ha iniziato la sua carriera come ballerino ad Amici, poi Made in Sud e Stasera tutto è possibile. Dal 28 dicembre è protagonista di ...A La Repubblica: «Finché ho ballato non trovavo strano spogliarmi. Ora mi vergognerei. Non riuscirei a condurre un programma e a stare su un cartellone in mutande».Stefano De Martino è tornato a parlare di Belen Rodriguez in un'intervista per Repubblica, scopriamo cosa ha dichiarato ...