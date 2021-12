“Sta per tornare…”: Donnarumma, brutte notizie in arrivo (Di sabato 18 dicembre 2021) Gianluigi Donnarumma ancora sulle montagne russe al PSG: dopo due gare consecutive giocate come titolare brutte notizie in arrivo per lui. Esistono diverse filosofie nel calcio per quanto riguarda la gestione di una rosa. C’è chi sostiene che sia meglio avere uno zoccolo duro di titolari, con riserve conclamate pronte a subentrare nella formazione-tipo in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 18 dicembre 2021) Gianluigiancora sulle montagne russe al PSG: dopo due gare consecutive giocate come titolareinper lui. Esistono diverse filosofie nel calcio per quanto riguarda la gestione di una rosa. C’è chi sostiene che sia meglio avere uno zoccolo duro di titolari, con riserve conclamate pronte a subentrare nella formazione-tipo in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte ledella Serie A.

Advertising

_Nico_Piro_ : Ormai l'ha detto @danielamecenate ?? quindi ora tocca a me...A fine gennaio esce 'Kabul, Crocevia del Mondo' per… - RealEmisKilla : Per tutti quelli che “vai a lavorare”, sappiate che mentre vi state lavando i denti per andare a fare il vostro di… - GiovaAlbanese : #Allegri: 'Prima di tutto complimenti alle #JuventusWomen per la qualificazione ai quarti di #UWCL. Domani non sara… - angelomk6 : @ClaudiaFucci82 @silvia_belfare @Max_Mi_ Mi dispiace contraddirti ma la farmaco vigilanza attiva è una fase della s… - 8140Zoe : @ElGusty99523701 Sta mummia aveva paura di infettarsi da un non vaccinato appena tamponato per andare in trasmissione ...MUMMIA! -