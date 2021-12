Snowboard | nel PGS di Cortina d’Ampezzo torna alla vittoria Ester Ledecka | Nadya Ochner quarta per un centesimo

Leggi su oasport

(Di sabato 18 dicembre 2021) Una vera e propria beffa per, autrice di un percorso eccezionale oggi: l’altoatesina ha sfiorato il podio nella prova della Coppa del Mondo diparallelo in quel di. Nel PGS sulle nevi di casa l’azzurra ha chiuso, perdendo di unla Small Final. Quinta nelle qualificazioni,si era arresa in semifinale solamentepoi vincitrice. Nella finalina per il podio ha trovato una super rimonta finale sul piano, perdendo veramente per un soffio dall’elvetica Ladina Jenny. Come detto, trionfo per: la ceca, vero e proprio fenomeno della disciplina e campionessa olimpica in carica,a ...