Roma Sampdoria streaming e diretta tv: dove vederla (Di sabato 18 dicembre 2021) Mercoledì 22 dicembre 2021 alle ore 18,30 Roma e Sampdoria scendono in campo allo stadio Olimpico di Roma, partita valida per la 19esima giornata della Serie A 2021-2022. dove sarà possibile vedere Roma Sampdoria in tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita del massimo campionato italiano nel dettaglio: In tv La partita di Serie A tra Roma e Sampdoria sarà visibile in live streaming esclusiva sulla piattaforma a pagamento DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti.

