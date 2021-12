(Di sabato 18 dicembre 2021). Lo spaccio di droga in alcuni quartieri della Capitale è una piaga dilagante. Laalè un braccio di ferro estenuante, che mette a dura prova le forze dell’ordine che, però, continuano imperterriti nella loro mansione e nei controlli. Neldi San, in particolare, c’è stata un’dinei confronti di soggetti scovati mentre cedevano della droga ai loro clienti sotto la luce del sole. Leggi anche:, non solo colazioni: scovata piazza di spaccio all’interno di un bar di Tor Bella Monaca GliIn manette sono finiti due cittadinini, di 52 e 38 anni, entrambi con precedenti, sorpresi a cedere dosi di cocaina a tre persone in via ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, lotta al narcotraffico: ondata di arresti nel quartiere di San Basilio - StopViolence2 : RT @CampagneinLotta: Ieri eravamo a Silenzio Assordante @Radiondarossa. Repressione, news dai ghetti, pranzo benefit di CampagneinLotta (do… - JigginoRuss : RT @CampagneinLotta: Ieri eravamo a Silenzio Assordante @Radiondarossa. Repressione, news dai ghetti, pranzo benefit di CampagneinLotta (do… - CampagneinLotta : Ieri eravamo a Silenzio Assordante @Radiondarossa. Repressione, news dai ghetti, pranzo benefit di CampagneinLotta… - RaffyB_68 : RT @CoronaLupo: #student contro il #GreenPassrafforzato a #Roma Circo Massimo #oggièunaltrogiorno di lotta in difesa dei #diritti #NoGreenP… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma lotta

Goal.com

La Dea viaggia spedita in campionato, e con il filotto di dieci risultati utili consecutivi si è inserita prepotentemente nellascudetto. Probabili formazioni Atalanta/ Quote: Zapata vs ...A questo proposito, a gennaio sarà necessario per laun terzino destro di riserva, da ... non commette grosse sbavature in difesa esu tutti i palloni. L'unico aspetto su cui deve migliorare ...Nasce a Garbatella il primo mosaico in bioresina della capitale, nuova agorà digitale, luogo d’incontro, innovazione e arte nel segno dell’ambiente con tec ...Diretta Atalanta Roma: streaming video tv, orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita, nella diciottesima giornata di Serie A.