Roma, contro l'Atalanta per sfatare due tabù (Di sabato 18 dicembre 2021) La Roma dovrà vedersela a Bergamo nel weekend per la sfida contro l'Atalanta. Partita difficile ma i giallorossi devono sfatare due tabù La Roma deve risollevarsi in campionato e la sfida contro l'Atalanta a Bergamo è uno scoglio davvero arduo. Mourinho e i suoi stanno preparando la sfida per cercare di sfatare due tabù. Il primo è quello che vede i giallorossi ancora senza vittorie contro una big, il secondo, come riferito da Il Romanista, è che i capitolini non vincono a Bergamo da ben quattro anni. Un mix che rende la sfida del Gewiss Stadium ancor più complicata per la Roma. L'articolo proviene da Calcio News 24.

