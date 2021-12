Real Madrid, Ancelotti snobba il Barcellona: «Non è una nostra avversaria diretta» (Di sabato 18 dicembre 2021) L’allenatore del Real Madrid Ancelotti ha parlato alla vigilia della partita contro il Cadice Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Cadice facendo il punto anche sulla corsa al campionato snobbando il Barcellona. CHAMPIONS E LIGA – «Sorteggio Champions? É spiacevole quanto successo ma penseremo agli ottavi quando arriveranno, sarà una sfida entusiasmante. Non considero il Barcellona una rivale diretta perché ha altre squadre davanti come Siviglia e Atletico, ma ha le qualità per lottare fino alla fine. Fossi Xavi, direi le stesse cose che ha detto». COVID – «Abbiamo avuto qualche contrattempo ma i positivi stanno bene e la squadra è pronta per ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 18 dicembre 2021) L’allenatore delha parlato alla vigilia della partita contro il Cadice Carlo, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Cadice facendo il punto anche sulla corsa al campionatondo il. CHAMPIONS E LIGA – «Sorteggio Champions? É spiacevole quanto successo ma penseremo agli ottavi quando arriveranno, sarà una sfida entusiasmante. Non considero iluna rivaleperché ha altre squadre davanti come Siviglia e Atletico, ma ha le qualità per lottare fino alla fine. Fossi Xavi, direi le stesse cose che ha detto». COVID – «Abbiamo avuto qualche contrattempo ma i positivi stanno bene e la squadra è pronta per ...

