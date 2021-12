Olimpiadi in chiaro: siglato l’accordo tra Rai e Discovery. Inclusi i diritti digital (Di sabato 18 dicembre 2021) Olimpiadi Rai e Discovery hanno raggiunto un accordo per la trasmissione in chiaro della prossime Olimpiadi. L’emittente del servizio pubblico e la media company americana, attuale titolare dei diritti in tutta Europa, hanno siglato una partnership sui prossimi i Giochi invernali di Pechino (dal 4 febbraio prossimo) e sui Giochi estivi di Parigi 2024. Secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore, la Rai trasmetterà 100 ore di diretta per le gare invernali e 200 ore per quelle estive, compresi anche i diritti digitali. Un punto, quest’ultimo, di non trascurabile importanza. Negli ultimi Giochi olimpici di Tokyo, la Rai era stata infatti subissata di critiche per la sua rinuncia ai diritti digitali, che non consentivano la ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 18 dicembre 2021)Rai ehanno raggiunto un accordo per la trasmissione indella prossime. L’emittente del servizio pubblico e la media company americana, attuale titolare deiin tutta Europa, hannouna partnership sui prossimi i Giochi invernali di Pechino (dal 4 febbraio prossimo) e sui Giochi estivi di Parigi 2024. Secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore, la Rai trasmetterà 100 ore di diretta per le gare invernali e 200 ore per quelle estive, compresi anche ii. Un punto, quest’ultimo, di non trascurabile importanza. Negli ultimi Giochi olimpici di Tokyo, la Rai era stata infatti subissata di critiche per la sua rinuncia aii, che non consentivano la ...

