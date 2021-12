“Non aspettatevi…”: Juventus, l’annuncio in diretta spegne i sogni dei tifosi (Di sabato 18 dicembre 2021) La Juventus sta giocando contro il Bologna. Arrivabene, prima del match, a DAZN ha parlato del prossimo mercato di gennaio. Si sta disputando la gara tra Bologna e Juventus. I bianconeri sono passati subito in vantaggio grazie al gol di Morata. Il match è contraddistinto sia da una fitta nebbia che da rimti molto elevati. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 18 dicembre 2021) Lasta giocando contro il Bologna. Arrivabene, prima del match, a DAZN ha parlato del prossimo mercato di gennaio. Si sta disputando la gara tra Bologna e. I bianconeri sono passati subito in vantaggio grazie al gol di Morata. Il match è contraddistinto sia da una fitta nebbia che da rimti molto elevati. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Juve, Arrivabene chiarisce: 'Aumento di capitale per stabilità, non aspettatevi colpi di teatro sul mercato' https://t… - MarSte92__ : RT @TuttoMercatoWeb: Juve, Arrivabene chiarisce: 'Aumento di capitale per stabilità, non aspettatevi colpi di teatro sul mercato' https://t… - TuttoMercatoWeb : Juve, Arrivabene chiarisce: 'Aumento di capitale per stabilità, non aspettatevi colpi di teatro sul mercato' - Piero42395724 : RT @guyfawkes2_0: Ripeto, la magistratura è completamente collusa… non aspettatevi nulla - alessandro1846 : RT @guyfawkes2_0: Ripeto, la magistratura è completamente collusa… non aspettatevi nulla -