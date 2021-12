Natale, Assoturismo: "Per incertezza Covid vuote 6 camere su 10" (Di sabato 18 dicembre 2021) L'incertezza legata all'evoluzione dei contagi da Covid, continua a frenare il turismo, soprattutto in vista delle feste di Natale. Secondo un'indagine realizzata dal Centro Studi Turistici di Firenze,... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 18 dicembre 2021) L'legata all'evoluzione dei contagi da, continua a frenare il turismo, soprattutto in vista delle feste di. Secondo un'indagine realizzata dal Centro Studi Turistici di Firenze,...

Advertising

zazoomblog : Natale Assoturismo: Per incertezza Covid vuote 6 camere su 10 - #Natale #Assoturismo: #incertezza - SalvatoreMaior3 : RT @MediasetTgcom24: Natale, Assoturismo: 'Per incertezza Covid vuote 6 camere su 10' #covid - aylaf__ : RT @MediasetTgcom24: Natale, Assoturismo: 'Per incertezza Covid vuote 6 camere su 10' #covid - MediasetTgcom24 : Natale, Assoturismo: 'Per incertezza Covid vuote 6 camere su 10' #covid - messveneto : Il Covid frena le vacanze: per Natale vuote sei camere su dieci: Secondo l’indagine di Assoturismo Confesercenti cr… -