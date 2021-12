Napoli, paura per Ounas: rapina a mano armata in casa (Di sabato 18 dicembre 2021) paura per Adam Ounas: il fantasista algerino ha subito una rapina a mano armata in casa alla vigilia della partita del Napoli in casa del Milan. Ounas è comunque in partenza con la squadra per la ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 18 dicembre 2021)per Adam: il fantasista algerino ha subito unainalla vigilia della partita delindel Milan.è comunque in partenza con la squadra per la ...

*Frank Iodice (Napoli, 8 febbraio 1982) è scrittore e traduttore. A vent'anni è partito per gli Stati ...

Fedele: “Spalletti sempre in calo a dicembre. Il Napoli deve vincere per tre motivi…” L'ex dirigente sportivo Enrico Fedele ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione 'Marte Sport Show' in onda sulle frequenze di ...

