Napoli: Ounas rapinato davanti casa, poi parte con la squadra (Di sabato 18 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUna rapina è stata compiuta ai danni di Adam Ounas questa mattina, davanti alla sua abitazione nel quartiere di Posillipo, a Napoli. L' attaccante franco-algerino del club azzurro e' stato arresto dai rapinatori al ritorno dall' allenamento a Castel Volturno. A quanto si apprende, Ounas è stato rapinato davanti al suo garage di contanti, dell'orologio e della catenina che aveva indosso. Il calciatore ha denunciato il furto alla polizia e poi, essendo convocato per la trasferta di Milano, ha viaggiato con i compagni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Ounas Ounas immobilizzato e derubato nel garage di casa. Bottino da 5.000 euro Pomeriggio da incubo per Adam Ounas, poco prima di partire per Milano, dove domani il Napoli affronterà la squadra di Pioli. L'attaccante era appena rientrato da Castel Volturno, dove aveva svolto l'allenamento di rifinitura, ...

Napoli, paura per Ounas: rapina a mano armata in casa Momenti di paura per Ounas. L'attaccante del Napoli vittima di una rapina nel suo appartamento Momenti di terrore per Adam Ounas. Alla vigilia della partenza verso Milano, dove gli azzurri affronteranno il Milan, l'...

Napoli, paura per Ounas: rapina a mano armata in casa Corriere dello Sport.it Calcio: Napoli; Ounas rapinato, poi parte con squadra (ANSA) - NAPOLI, 18 DIC - Una rapina è stata compiuta ai danni di Adam Ounas questa mattina, davanti alla sua abitazione nel quartiere di Posillipo, a Napoli. L' attaccante franco-algerino del club ...

Napoli, paura per Ounas rapinato davanti a casa a Posillipo daun uomo armato Tanta paura per Adam Ounas rapinato davanti casa a Posillipo. Un rapinatore solitario, pistola in pugno, ha aspettato il giocatore sotto la sua abitazione verso ora di pranzo, alle 13.30, in una ...

