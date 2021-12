Milly Carlucci in lacrime a Ballando con le stelle per l’addio di Sara Di Vaira: “Sei un pezzo del mio cuore” (Di sabato 18 dicembre 2021) La finale di Ballando con le stelle si rivela particolarmente emozionante, soprattutto per quanto riguarda Milly Carlucci. Anche la conduttrice si è lasciata andare andare alla commozione mentre saluta Sara Di Vaira, arrivata alla sua ultima edizione del talent show. L’amata maestra di ballo, infatti, insieme a Simone Di Pasquale, ha deciso di concludere la sua avventura a Ballando con le stelle, una addio che sembra pesare molto a Milly Carlucci. Sara Di Vaira tornerà però a Il Cantante Mascherato, come annunciato dalla conduttrice. Ballando con le stelle, Milly Carlucci e Sara Di ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 18 dicembre 2021) La finale dicon lesi rivela particolarmente emozionante, soprattutto per quanto riguarda. Anche la conduttrice si è lasciata andare andare alla commozione mentre salutaDi, arrivata alla sua ultima edizione del talent show. L’amata maestra di ballo, infatti, insieme a Simone Di Pasquale, ha deciso di concludere la sua avventura acon le, una addio che sembra pesare molto aDitornerà però a Il Cantante Mascherato, come annunciato dalla conduttrice.con leDi ...

Ballando_Rai : 'Non è facile salutare una maestra così grande e una donna così straordinaria' Il saluto di @milly_carlucci alla no… - milly_carlucci : Grazie a te @Saradivaira ?? @Ballando_Rai #BallandoConLeStelle - antoclerici : E anche Milly si emoziona e piange?? @milly_carlucci @Ballando_Rai ????????????grande stagione! - GigiGx : Nella mia vita cerco una persona che mi guardi come Milly Carlucci guarda Alberto Angela. ???????? #BallandoConLeStelle - LaMadreBadessa : @Ballando_Rai @milly_carlucci @Saradivaira Augurandoci di non vedere piú a #BallandoConLeStelle una persona meschin… -