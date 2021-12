Milan, Pioli: ”Napoli? Abbiamo un piano partita e sceglierò i giocatori più adatti” (Di sabato 18 dicembre 2021) Pioli: ”Affrontiamo avversari capaci di preparare le partite in modo attento. Dovremo essere intelligenti e lucidi nel fare le scelte giuste al momento giusto e in ogni situazione’‘ Stefano Pioli ha presentato in conferenza stampa da Milanello la sfida di domani al Meazza, tra il Milan ed il Napoli. Le sue parole- come riportato dal sito ufficiale del Milan. sono state trasmesse, come di consueto, su YouTube, Milan TV e Twitch. Questo quanto detto dal tencico rossonero: SU Milan – Napoli “Non sapevo dei nostri numeri contro il Napoli né dei miei contro Spalletti: il Milan mi ha aiutato a superare tanti step, magari mi aiuterà anche domani. Stiamo facendo un buonissimo girone d’andata al quale ... Leggi su retecalcio (Di sabato 18 dicembre 2021): ”Affrontiamo avversari capaci di preparare le partite in modo attento. Dovremo essere intelligenti e lucidi nel fare le scelte giuste al momento giusto e in ogni situazione’‘ Stefanoha presentato in conferenza stampa daello la sfida di domani al Meazza, tra iled il. Le sue parole- come riportato dal sito ufficiale del. sono state trasmesse, come di consueto, su YouTube,TV e Twitch. Questo quanto detto dal tencico rossonero: SU“Non sapevo dei nostri numeri contro ilné dei miei contro Spalletti: ilmi ha aiutato a superare tanti step, magari mi aiuterà anche domani. Stiamo facendo un buonissimo girone d’andata al quale ...

Advertising

Gazzetta_it : Pioli: “Fuga Inter? I campionati non si vincono a dicembre” #MilanNapoli - AntoVitiello : #Ibrahimovic salva il #Milan nel finale. Un punto guadagnato per come si era messa la partita a #Udine. Prestazione… - Gazzetta_it : Col Napoli in emergenza? Pioli ha da giocarsi la carta Daniel Maldini #Milan - TutelaMagliaNA : RT @RaffaeleDeSa: Si avvicina il big match tra Napoli e Milan: il momento di forma, gli assenti ed il gioco di Pioli. Tutto ciò che c'è da… - Enzovit : Milan, Pioli: ''Napoli? Abbiamo un piano partita e sceglierò i giocatori più adatti'' -