Manovra | Nisini | Sciopero Cgil-Uil incomprensibile | evitare tensioni

(Di sabato 18 dicembre 2021) Roma, 17 dic. (Labitalia) - "Non si può scioperare in un momento come questo. Soprattutto a ridosso delle feste natalizie dove si rischia di bloccare e mettere in difficoltà un Paese già messo a dura prova dalla pandemia. L’economia sta...

E persullaeconomica 'si può sempre fare di più. Ma il Paese migliora se lo spirito con cui affrontano le criticità è costruttivo e collaborativo. Le misure messe in campo ...E persullaeconomica "si può sempre fare di più. Ma il Paese migliora se lo spirito con cui affrontano le criticità è costruttivo e collaborativo. Le misure messe in campo dimostrano ...Roma, 17 dic. (Labitalia) - "Non si può scioperare in un momento come questo. Soprattutto a ridosso delle feste natalizie dove si rischia di bloccare e mettere in difficoltà un Paese già messo a dura ...SANTA MARIA DI SALA «Il governo vuole intervenire a livello strutturale per evitare il disinvestimento nel nostro Paese e l’abbandono dei siti produttivi, soprattutto quando non c’è una reale crisi in ...