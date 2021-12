Mannoia | “Salvaguardare il Diritto Universale alla Cura”

(Di domenica 19 dicembre 2021) Fiorella– foto di Francesco ScipionROMA – “Noi facciamo di tutto per non invecchiare, è la nostra ansia, tutta occidentale. Ci sono popoli nel mondo però che vorrebbero avere ildi invecchiare e non possono. L’unico modo per poterlo fare èil. Emergency lo fa concretamente da anni nel mondo, assistendo gratuitamente e senza distinzioni. Invecchiare è undi tutti. Sosteniamo Emergency”. Lo afferma su Facebook Fiorella, lanciando così il suo appello in favore di Emergency. L'articolo L'Opinionista.

ROMA - "Noi facciamo di tutto per non invecchiare, è la nostra ansia, tutta occidentale. Ci sono popoli nel mondo però che vorrebbero avere il diritto di ...