GF Vip, terribile confessione dell’ex concorrente: la figlia è malata (Di sabato 18 dicembre 2021) L’ex concorrente del GF Vip e di Pechino Express si troverà a dover affrontare dei grossi problemi durante questo Natale: ha infatti scoperto che la figlia è malata, e potrebbe esserlo anche lei che è incinta. I reality show hanno segnato significativamente la vita sentimentale di Clizia Incorvaia. Nel 2016 ha partecipato con il suo L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 18 dicembre 2021) L’exdel GF Vip e di Pechino Express si troverà a dover affrontare dei grossi problemi durante questo Natale: ha infatti scoperto che la, e potrebbe esserlo anche lei che è incinta. I reality show hanno segnato significativamente la vita sentimentale di Clizia Incorvaia. Nel 2016 ha partecipato con il suo L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

sara57998026 : In quella casa c’è un silenzio terribile. Gf vip penoso da oggi in avanti .Avete eliminato l’energia della casa #GFvip - chattiva : #gfvip per vivacizzare l'ambiente e far felici le saffiche,entrerà Eva Grimaldi ?? prevedo Irma Battaglia in ogni pu… - peppe844 : #GFvip GF Vip, autore bestemmia con l'audio aperto: i concorrenti sentono tutto e lo rimproverano -