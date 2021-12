“È stato avvilente” | Stefano De Martino ricorda l’aspetto ‘difficile’ del periodo accanto a Belen

(Di sabato 18 dicembre 2021) Alle prese con i preparativi del suo nuovo show su Rai 2,Deha rivelato a Repubblica la difficoltà della storia con. Sempre più lanciato nel mondo della conduzione,Desta per tornare con uno show su Rai 2 in seconda serata a fine dicembre. Lo spettacolo, di cui è L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

'A 23 anni, per il tipo di ambizione che avevo, èpensare di essere solo l'ombra di qualcun altro' , ha ammesso. Stefano De Martino: la confessione su Belen Oggi Stefano De Martino è ...'A 23 anni, per il tipo di ambizione che avevo, èpensare di essere solo l'ombra di qualcun altro ': Stefano De Martino ha fatto questa confidenza parlando della sua ex, Belen Rodriguez, in un'intervista a Repubblica . Il ballerino ha ...la fuga a tre giorni da una delle sfide più importanti con tanto di firma e presentazione è un avvilente ceffone alle regole ...Alle prese con i preparativi del suo nuovo show su Rai 2, Stefano De Martino ha rivelato a Repubblica la difficoltà della storia con Belen.