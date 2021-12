Covid: in aumento le terapie intensive (+30), 95 gli ingressi in 24 ore. I DATI (Di sabato 18 dicembre 2021) Sale il numero dei pazienti in rianimazione (953), così come quello dei ricoveri reparti ordinari (7.576, +56). La percentuale di positivi sui tamponi fatti è al 4%, con il bollettino del 18 dicembre che segnala 28.064 nuovi casi rilevati su 697.740 test giornalieri Leggi su tg24.sky (Di sabato 18 dicembre 2021) Sale il numero dei pazienti in rianimazione (953), così come quello dei ricoveri reparti ordinari (7.576, +56). La percentuale di positivi sui tamponi fatti è al 4%, con il bollettino del 18 dicembre che segnala 28.064 nuovi casi rilevati su 697.740 test giornalieri

