Ciclocross, Coppa del Mondo 2021/2022: dominio olandese a Rucphen, Marianne Vos batte Lucinda Brand in volata (Di sabato 18 dicembre 2021) La decima tappa di Coppa del Mondo di Ciclocross regala grande spettacolo nella categoria élite femminile. Le padrone di casa sbriciolano la concorrenza sul tracciato di Rucphen piazzando ben sette atlete nelle prime sette posizioni. Vince Marianne Vos davanti a Lucinda Brand e Denise Betsema, migliore delle italiane la trentaseienne Eva Lechner che conferma il buon momento di forma dopo il quarto posto acquisito in Val di Sole. Gara impostata ad alto ritmo dal terzetto neerlandese Marianne Vos, Denise Betsema e Lucinda Brand che spingono a tutta fin dai primi metri trascinandosi dietro le connazionali Fem Van Empel, Puck Pieterse e Annemarie Worst. Le sei fanno gara di gruppo ma Worst prima e il duo Pieters-Van Empel ...

