Busta paga, aumenti da gennaio 2022: ecco chi avrà più soldi (Di sabato 18 dicembre 2021) Busta paga più pesante da gennaio 2022 per molti lavoratori dipendenti che nel cedolino si ritroveranno più soldi “frutto di un intervento del Governo sulla manovra di Bilancio che ridurrà una delle trattenute fisse, quella dei contributi previdenziali. Il dipendente pagherà meno contributi ma il taglio non avrà alcuna ripercussione un domani sulla pensione: la parte che il lavoratore risparmia la mette lo Stato” ricorda La Legge per Tutti. “La legge di Bilancio, dunque, consentirà di guadagnare per un anno qualcosina in più. L’intervento previsto nell’emendamento del Governo e rivolto ai lavoratori dipendenti pubblici e privati sarà operativo dalla Busta paga di gennaio 2022 fino a quella di dicembre ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 18 dicembre 2021)più pesante daper molti lavoratori dipendenti che nel cedolino si ritroveranno più“frutto di un intervento del Governo sulla manovra di Bilancio che ridurrà una delle trattenute fisse, quella dei contributi previdenziali. Il dipendente pagherà meno contributi ma il taglio nonalcuna ripercussione un domani sulla pensione: la parte che il lavoratore risparmia la mette lo Stato” ricorda La Legge per Tutti. “La legge di Bilancio, dunque, consentirà di guadagnare per un anno qualcosina in più. L’intervento previsto nell’emendamento del Governo e rivolto ai lavoratori dipendenti pubblici e privati sarà operativo dalladifino a quella di dicembre ...

