Ballo delle debuttanti | alla Caserma Cascino 12 coppie di dame e cavalieri protagoniste del “Valzer delle lance”

Leggi su ilmattinodisicilia

(Di sabato 18 dicembre 2021) Dodici giovani ragazze in abiti da cerimonia, accompagnate dai loro– giovani ufficiali e sottufficiali dell’Esercito, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza in uniforme da gala, – hanno dato vita al, “”, ufficializzando così il loro ingresso in società sulle note del. Una serata magica e speciale, in collaborazione con l’Associazione Nazionale