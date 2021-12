Atalanta | l’appello dei tifosi | “Non indossate quella maglia”

Leggi su sportface

(Di sabato 18 dicembre 2021) “Laè sbagliata!! Per rispetto non va indossata”. Questo lo striscione chedell’hanno affisso nella notte sulla recinzione di Zingonia, sede del club bergamasco. Uno striscione eloquente, con la parola “indossata” che è stata anche sottolineata di rosso. Il riferimento è alla divisa del Christmas Match, giunta in occasione della sfida odierna contro la Roma. Un’iniziativa giunta alla dodicesima edizione, che prevede poi un’asta benefica a favore dell’Associazione Amici della Pediatra Onlus. Il problema è, infatti, lo skyline ambiguo: secondo alcuni, raffigurerebbe quello di Torino, e non quello di Bergamo Alta, nonostante la Joma abbia smentito l’errore. SportFace.