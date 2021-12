Anche i doni diventano social, riscoprire feste in famiglia (Di domenica 19 dicembre 2021) Natale in famiglia, e un 'terzo incomodo' sotto l'albero: lo smartphone. diventano sempre più 'social' le feste degli italiani, documentate minuto per minuto con foto postate per strappare 'like' agli amici virtuali. Ma il rischio, avverte lo psicologo e psicoterapeuta Giuseppe Lavenia, è che Anche questa ricorrenza venga "sopraffatta dalla presenza della tecnologia".Oggi, riflette l'esperto, "tutto deve essere documentato sui social. I parenti devono essere immortalati e 'costretti' a scattare foto in continuazione in attesa di raggiungere lo scatto migliore che merita di essere condiviso con fierezza. Magari durante l'intero cenone natalizio non ci siamo nemmeno scambiati un come stai, però per i social ci abbracciamo e inventiamo hashtag strappalacrime. Stesso ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 19 dicembre 2021) Natale in, e un 'terzo incomodo' sotto l'albero: lo smartphone.sempre più '' ledegli italiani, documentate minuto per minuto con foto postate per strappare 'like' agli amici virtuali. Ma il rischio, avverte lo psicologo e psicoterapeuta Giuseppe Lavenia, è chequesta ricorrenza venga "sopraffatta dalla presenza della tecnologia".Oggi, riflette l'esperto, "tutto deve essere documentato sui. I parenti devono essere immortalati e 'costretti' a scattare foto in continuazione in attesa di raggiungere lo scatto migliore che merita di essere condiviso con fierezza. Magari durante l'intero cenone natalizio non ci siamo nemmeno scambiati un come stai, però per ici abbracciamo e inventiamo hashtag strappalacrime. Stesso ...

Advertising

findomWoR : RT @MissDemoniaka: Adoro quando le mie bestie mi viziano con questi doni. Il tempo passa, il Natale sta arrivando, sii anche tu una bestia… - mininightingale : @domenicomillel1 Grazie, buon Natale anche a te. Quest'anno non farò il presepe, metterò solamente la Sacra Famigli… - s1av0 : RT @MissDemoniaka: Adoro quando le mie bestie mi viziano con questi doni. Il tempo passa, il Natale sta arrivando, sii anche tu una bestia… - susanbrahms : RT @RondaniniSalumi: Basta doni inutili, che nessuno vuole ed ha mai davvero usato. Quest’anno per i #regali di #Natale meglio puntare drit… - crypicciau17 : RT @elmygirlfriend: @NinniGiulia lui potrà anche odiarti ma noi ti ameremo all'infinito per queste perle di mattia che ci doni ogni giorno -