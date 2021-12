Ultime Notizie Roma del 17-12-2021 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 17 dicembre 2021)dailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da parte di Francesco in studio le misure per combattere il caro nergie assicurare la transizione verde dividono l’Unione europea e vivere dei 27 dopo ore di trattative hanno deciso tarda serata di non decidere di mandare tutto un prossimo appuntamento facendo saltare hai capito l’energia le conclusioni del tablet si è parlato anche di covid morti per la variante omicron ed il coordinamento delle misure prese a livello nazionale la presidente della commissione europea Ursula von der leyen annunciato un accordo con l’Inter per avere i tempi rapidi 180 milioni di dosi di vaccini adeguati a combattere omicron il premier Mario Draghi ha difeso nel corso del consiglio fai la scelta italiana di far fare i test a chi entra in Italia la variante omicron Chiara 2000 casino Ro fai però almeno di tu in Italia oppure ...