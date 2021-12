Studente sospeso sfonda porta della presidenza | minaccia preside ed aggredisce a calci e pugni un docente

Advertising

Mattinata di violenza all'Istituto Superiore Majorana di Avola in via Labriola. Un giovane di 19 anni, da giorni sospeso dalle lezioni con un provvedimento disciplinare per il suo reiterato comportamento poco riguardoso nei confronti dell'Istituzione Scolastica, dopo aver sfondato la porta della presidenza, ha aggredito verbalmente il preside e colpito con calci e pugni un insegnante.