Spike Lee stringe un nuovo accordo con Netflix (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il regista Spike Lee ha stretto un nuovo accordo con Netflix che prevede la produzione e la realizzazione di nuovi film. Spike Lee ha stretto un nuovo accordo con Netflix che prevede la realizzazione di nuovi film di cui sarà regista e produttore. Il filmmaker collaborerà con la piattaforma di streaming per vari anni. Netflix ha già lavorato insieme a Spike Lee in occasione del film Da 5 Bloods - Come fratelli, di cui è stato sceneggiatoe e regista, e della serie She's Gotta Have It di cui è stato creatore, sceneggiatore e regista. Il filmmaker ha inoltre diretto lo spettacolo Rodney King e ha prodotto il film sci-fi See You Yesterday, diretto da Stefon Bristol. La nuova partnership sottolinea l'impegno … Leggi su movieplayer (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il registaLee ha stretto unconche prevede la produzione e la realizzazione di nuovi film.Lee ha stretto unconche prevede la realizzazione di nuovi film di cui sarà regista e produttore. Il filmmaker collaborerà con la piattaforma di streaming per vari anni.ha già lavorato insieme aLee in occasione del film Da 5 Bloods - Come fratelli, di cui è stato sceneggiatoe e regista, e della serie She's Gotta Have It di cui è stato creatore, sceneggiatore e regista. Il filmmaker ha inoltre diretto lo spettacolo Rodney King e ha prodotto il film sci-fi See You Yesterday, diretto da Stefon Bristol. La nuova partnership sottolinea l'impegno …

'Ogni periferia è a sé, ma a tutte servono biblioteche, impianti sportivi, scuole e case... Spike Lee , regista americano attento alla questione razziale, ha parlato di ' Sindrome di Cristoforo Colombo ', in riferimento ai ricchi (bianchi) che si trasferivano a Brooklyn e la vedevano come ...

Curry è diventato il più grande tiratore della storia del basket: Il segreto? Gli infortuni ... Curry si issa al comando di questa graduatoria con un rendimento "spaziale" perché il precedente primatista - che ha anche impersonato il Jesus Shuttlesworth di "He got game", film di Spike Lee del ...

"Sull' isola di Bergman": sulle orme del maestro svedese, per riscoprire la magia del cinema Love, che era in concorso a Cannes 2021 ed esce il 7 dicembre con Teodora, è tra i titoli imperdibili. Se al posto di Spike Lee a presiedere la giuria di Cannes ci fosse stato Woody Allen - cosa purtr ...

