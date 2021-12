Riccardo Magi: «Bocciatura firme digitali per le liste? I partiti vogliono che la procedura resti nell’oscurità» (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il caos sull’emendamento per dare il via libera alle firme digitali per la presentazione di liste e candidature è il tipico esempio di pantano da commissione parlamentare, soprattutto a ridosso delle scadenze. La proposta di Riccardo Magi di +Europa si è arenata nella logica delle strategie politiche, di quei movimenti tra partiti che sono tristemente tradizionali nelle schermaglie di fine anno. Il punto centrale è che, a causa di questo motivo futile, l’Italia ha perso un’occasione per fare un passo avanti verso la sburocratizzazione, verso la sicurezza del processo democratico e la sua trasformazione digitale. LEGGI ANCHE > Salta l’emendamento per le firme digitali anche per la presentazione delle liste Riccardo ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il caos sull’emendamento per dare il via libera alleper la presentazione die candidature è il tipico esempio di pantano da commissione parlamentare, soprattutto a ridosso delle scadenze. La proposta didi +Europa si è arenata nella logica delle strategie politiche, di quei movimenti trache sono tristemente tradizionali nelle schermaglie di fine anno. Il punto centrale è che, a causa di questo motivo futile, l’Italia ha perso un’occasione per fare un passo avanti verso la sburocratizzazione, verso la sicurezza del processo democratico e la sua trasformazione digitale. LEGGI ANCHE > Salta l’emendamento per leanche per la presentazione delle...

