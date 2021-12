Recita di Natale a porte chiuse “per rispetto ai genitori No Green Pass esclusi”. Il sindaco di Rivalra: “Surreale” (Di venerdì 17 dicembre 2021) “Una decisione Surreale”. È polemica a Rivalta, nell’hinterland torinese, dove la dirigente di una scuola elementare ha deciso che il saggio del laboratorio teatrale si farà ma a porte chiuse, ossia senza genitori come pubblico. Motivo: l’impossibilità di portare in scena lo spettacolo in un luogo dove tutti gli alunni possono avere i genitori presenti, cioè all’interno della scuola, a causa delle disposizioni di legge che prevedono per i visitatori esterni l’ingresso con Green Pass rafforzato che non tutti possiedono. Un fatto che avrebbe, quindi, impedito ad alcuni bambini di Recitare davanti a mamma e papà. Una decisione che ha sollevato prese di posizione tra i genitori e del sindaco, Sergio Muro, papà, tra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021) “Una decisione”. È polemica a Rivalta, nell’hinterland torinese, dove la dirigente di una scuola elementare ha deciso che il saggio del laboratorio teatrale si farà ma a, ossia senzacome pubblico. Motivo: l’impossibilità di portare in scena lo spettacolo in un luogo dove tutti gli alunni possono avere ipresenti, cioè all’interno della scuola, a causa delle disposizioni di legge che prevedono per i visitatori esterni l’ingresso conrafforzato che non tutti possiedono. Un fatto che avrebbe, quindi, impedito ad alcuni bambini dire davanti a mamma e papà. Una decisione che ha sollevato prese di posizione tra ie del, Sergio Muro, papà, tra ...

AlePol65_2 : RT @Morelembaum1: Vi state preparando per la recita di Natale ? - fossiFiga : A Leone Ferragni per la recita di Natale hanno fatto la riga del principe George. - boia_er : RT @Morelembaum1: Vi state preparando per la recita di Natale ? - Stefanialove69 : RT @Mauriziomaria12: E una scusa la preside e tutta contenta di non fare la recita x natale potevo capire se erano 20 ma quattro... - marilamb2011 : RT @Stefanialove_of: La preside vieta la recita di Natale a tutti i genitori «per rispetto verso i No Green pass esclusi» Torino 4su80 non… -