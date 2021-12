Oro: in rialzo a 1.809,40 dollari l'oncia (Di venerdì 17 dicembre 2021) Quotazioni dell'oro in rialzo: il metallo prezioso viene scambiato a 1.809,40 dollari l'oncia, segnando un guadagno dello 0,6%. . 17 dicembre 2021 Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 17 dicembre 2021) Quotazioni dell'oro in: il metallo prezioso viene scambiato a 1.809,40l', segnando un guadagno dello 0,6%. . 17 dicembre 2021

