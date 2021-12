Nonostante le promesse, Google sta ancora guadagnando con le bufale sul cambiamento climatico (Di venerdì 17 dicembre 2021) Tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare. Google ha già precedentemente promesso – come altre big tech – che non avrebbe più dato spazio a annunci sulla negazione del clima. Risulta essere davvero così, attualmente? Secondo una ricerca operata dal Center for Countering Digital Hate (CCDH), centro no-profit, Google non sta mantenendo la promessa fatta per combattere il negazionismo del cambiamento climatico. Cosa vuol dire all’atto pratico? Che nel suo report l’organizzazione ha individuato almeno cinquanta articoli che comprendono una serie di falsità sul climate change e che vengono spinti da Google. La nuova policy Google cambiamento climatico avrebbe dovuto entrate in vigore a partire dal 9 novembre coinvolgendo gli inserzionisti di ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 17 dicembre 2021) Tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare.ha già precedentemente promesso – come altre big tech – che non avrebbe più dato spazio a annunci sulla negazione del clima. Risulta essere davvero così, attualmente? Secondo una ricerca operata dal Center for Countering Digital Hate (CCDH), centro no-profit,non sta mantenendo la promessa fatta per combattere il negazionismo del. Cosa vuol dire all’atto pratico? Che nel suo report l’organizzazione ha individuato almeno cinquanta articoli che comprendono una serie di falsità sul climate change e che vengono spinti da. La nuova policyavrebbe dovuto entrate in vigore a partire dal 9 novembre coinvolgendo gli inserzionisti di ...

