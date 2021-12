LIVE Biathlon, 10 km Sprint Le Grand-Bornand in DIRETTA: Johannes Boe momentaneamente in testa, Bene Hofer al primo poligono (Di venerdì 17 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.51 Buon poligono a terra di Loginov. Esce sesto con 14” da recuperare a Johannes Boe 14.50 Arriva al traguardo Tarjei Boe con il quinto tempo (due errori). 53” il suo ritardo dal fratello. 14.49 Settimo tempo di Giacomel ai 700 metri! 4”6 di ritardo dalla vetta. 14.48 Non benissimo Emilien Jacquelin in piedi. Altro errore per lui dopo quello a terra. 14.46 NOOOOO, PECCATO PER Hofer! L’azzurro commette due errori a terra e esce dal poligono in 14ma posizione con oltre un minuto di ritardo da Boe. 14.45 5/5 di Christiansen in piedi. Il norvegese rimedia leggermente all’errore a terra. 14.44 Hofer decimo ai 4 km a 27”3 dalla vetta. 14.44 Johannes Boe chiude la sua prova al primo posto con 7”2 ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.51 Buona terra di Loginov. Esce sesto con 14” da recuperare aBoe 14.50 Arriva al traguardo Tarjei Boe con il quinto tempo (due errori). 53” il suo ritardo dal fratello. 14.49 Settimo tempo di Giacomel ai 700 metri! 4”6 di ritardo dalla vetta. 14.48 Non benissimo Emilien Jacquelin in piedi. Altro errore per lui dopo quello a terra. 14.46 NOOOOO, PECCATO PER! L’azzurro commette due errori a terra e esce dalin 14ma posizione con oltre un minuto di ritardo da Boe. 14.45 5/5 di Christiansen in piedi. Il norvegese rimedia leggermente all’errore a terra. 14.44decimo ai 4 km a 27”3 dalla vetta. 14.44Boe chiude la sua prova alposto con 7”2 ...

