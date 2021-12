Insigne: “A Napoli sono incompreso. Mi piace il Manchester City” (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il capitano del Napoli Lorenzo Insigne ha rilasciato un’interessante intervista alla rivista Undici. Di seguito quando evidenziato dalla nostra redazione: “A Napoli tutti si sono sempre aspettati molto da me. Io ho cercato di ricambiare, anche se a volte ho avuto degli screzi con i tifosi e di questo mi dispiace. Credo di aver sempre assicurato al Napoli tutto il mio impegno in campo, poi c’è da dire che ho un carattere particolare. Posso scherzare con tutti, però all’inizio tendo a mantenere le distanze. Alcuni tifosi pensano che questo sia un atteggiamento superbo o che io me la voglia tirare, ma è solo un meccanismo di difesa. Purtroppo qualcuno non mi ha mai compreso al 100%: chi mi conosce davvero sa come sono fatto”. FOTO: Getty – ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il capitano delLorenzoha rilasciato un’interessante intervista alla rivista Undici. Di seguito quando evidenziato dalla nostra redazione: “Atutti sisempre aspettati molto da me. Io ho cercato di ricambiare, anche se a volte ho avuto degli screzi con i tifosi e di questo mi dis. Credo di aver sempre assicurato altutto il mio impegno in campo, poi c’è da dire che ho un carattere particolare. Posso scherzare con tutti, però all’inizio tendo a mantenere le distanze. Alcuni tifosi pensano che questo sia un atteggiamento superbo o che io me la voglia tirare, ma è solo un meccanismo di difesa. Purtroppo qualcuno non mi ha mai compreso al 100%: chi mi conosce davvero sa comefatto”. FOTO: Getty – ...

