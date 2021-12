Imagine Dragons | headliner degli I-days l’11 giugno 2022

Leggi su nonewsmagazine

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Per celebrare l’uscita del loro ultimo album Mercury – Act 1, gli Imagineannunciano il Mercury World Tourche li vedrà in Italia per un’unica dataa Milano,I-all’Ippodromo Milano Trenno. Prodotto da Live Nation, il tourprende il via il 30 maggio a Praga, nella Repubblica Ceca, portando la band di Las Vegas ad esibirsi negli stadi delle principali Capitali europee e nei festival di maggior prestigio come il Rock Werchter, Pinkpop, Lollapalooza Paris e appunto I-. Con 46 milioni di album venduti in tutto il mondo, 74 miliardi di stream, 4 dischi di platino per gli album e oltre 30 dischi di Platino per i singoli, gli Imaginesi ...