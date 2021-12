Green passo obbligatorio anche per gli studenti delle scuole medie. L’idea dei sindaci in pressing sul governo (Di venerdì 17 dicembre 2021) L’obbligo del Green pass dovrebbe essere esteso anche agli studenti dai 12 anni in su alle scuole medie. La proposta è stata rilanciata dal sindaco di Firenze, Dario Nardella, che sarebbe sostenuto da diversi altri primi cittadini sempre più in pressing sul presidente dell’Anci, Antonio Decaro, perché formalizzi la proposta al governo. L’obbligo di certificazione verde andrebbe ad aggiungersi la campagna vaccinale, iniziata da poco, fra i bambini e alle nuove misure di contenimento anti Covid che «stanno dando risultati». E che verranno ulteriormente inasprite nel corso delle vacanze natalizie. Per Nardella se già i docenti e il personale amministrativo devono presentare il certificato, «nel mondo scolastico il tabù è già stato superato». Il primo ... Leggi su open.online (Di venerdì 17 dicembre 2021) L’obbligo delpass dovrebbe essere estesoaglidai 12 anni in su alle. La proposta è stata rilanciata dal sindaco di Firenze, Dario Nardella, che sarebbe sostenuto da diversi altri primi cittadini sempre più insul presidente dell’Anci, Antonio Decaro, perché formalizzi la proposta al. L’obbligo di certificazione verde andrebbe ad aggiungersi la campagna vaccinale, iniziata da poco, fra i bambini e alle nuove misure di contenimento anti Covid che «stanno dando risultati». E che verranno ulteriormente inasprite nel corsovacanze natalizie. Per Nardella se già i docenti e il personale amministrativo devono presentare il certificato, «nel mondo scolastico il tabù è già stato superato». Il primo ...

