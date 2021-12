Giancarlo Magalli condannato per diffamazione punta ancora il dito contro Adriana Volpe (Di venerdì 17 dicembre 2021) Un’altra pagina della guerra tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe è stata scritta ieri! Il conduttore infatti, dopo la decisione del tribunale di Milano, ha deciso di anticipare tutti e commentare sui social i fatti. Per l’ennesima volta però lo ha fatto tirando una stoccata ad Adriana Volpe, senza limitarsi a raccontare i fatti, ma facendo anche delle insinuazioni che non sono passate inosservate. Ma andiamo ai fatti. Iniziamo con dire che ieri il Tribunale di Milano ha condannato Giancarlo Magalli per diffamazione aggravata nei confronti di Adriana Volpe in relazione ad un’intervista rilasciata sulla rivista “Chi” nel novembre 2017. Il conduttore televisivo dovrà risarcire i danni ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 17 dicembre 2021) Un’altra pagina della guerra traè stata scritta ieri! Il conduttore infatti, dopo la decisione del tribunale di Milano, ha deciso di anticipare tutti e commentare sui social i fatti. Per l’ennesima volta però lo ha fatto tirando una stoccata ad, senza limitarsi a raccontare i fatti, ma facendo anche delle insinuazioni che non sono passate inosservate. Ma andiamo ai fatti. Iniziamo con dire che ieri il Tribunale di Milano haperaggravata nei confronti diin relazione ad un’intervista rilasciata sulla rivista “Chi” nel novembre 2017. Il conduttore televisivo dovrà risarcire i danni ...

