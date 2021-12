Fungicidi e insetticidi in frutta e verdura, il report di Legambiente: “Approvare con urgenza una legge sul biologico” (Di venerdì 17 dicembre 2021) Nonostante diminuisca l’impiego dei pesticidi, l’Italia continua a registrare un utilizzo significativo di molecole chimiche di sintesi in agricoltura. Tanto che su 2.519 campioni di alimenti di origine vegetale di provenienza italiana ed estera, includendo i prodotti derivati da apicoltura, anche se solo l’1,39% è fuorilegge, ossia con principi attivi oltre le soglie consentite, c’è un 63% senza residui di pesticidi, mentre una fetta importante (il restante 35%) è rappresentato da campioni che contengono uno o più residui, seppur nei limiti imposti dalle norme. È quanto emerge dal dossier di Legambiente ‘Stop Pesticidi 2021’, che riporta i dati elaborati nel 2020 dai laboratori pubblici italiani accreditati per il controllo ufficiale dei residui di prodotti fitosanitari negli alimenti. Almeno una sostanza attiva in oltre la metà della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021) Nonostante diminuisca l’impiego dei pesticidi, l’Italia continua a registrare un utilizzo significativo di molecole chimiche di sintesi in agricoltura. Tanto che su 2.519 campioni di alimenti di origine vegetale di provenienza italiana ed estera, includendo i prodotti derivati da apicoltura, anche se solo l’1,39% è fuori, ossia con principi attivi oltre le soglie consentite, c’è un 63% senza residui di pesticidi, mentre una fetta importante (il restante 35%) è rappresentato da campioni che contengono uno o più residui, seppur nei limiti imposti dalle norme. È quanto emerge dal dossier di‘Stop Pesticidi 2021’, che riporta i dati elaborati nel 2020 dai laboratori pubblici italiani accreditati per il controllo ufficiale dei residui di prodotti fitosanitari negli alimenti. Almeno una sostanza attiva in oltre la metà della ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Fungicidi e insetticidi in frutta e verdura, il report di Legambiente: “Approvare con urgenza una legge sul biologico”… - kiara86769608 : RT @fattoquotidiano: Fungicidi e insetticidi in frutta e verdura, il report di Legambiente: “Approvare con urgenza una legge sul biologico”… - fattoquotidiano : Fungicidi e insetticidi in frutta e verdura, il report di Legambiente: “Approvare con urgenza una legge sul biologi… -