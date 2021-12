Covid: altri 281 positivi a Bergamo, 26 vittime in Lombardia (Di venerdì 17 dicembre 2021) Sono 281 i nuovi positivi al Covid-19 registrati sul territorio di Bergamo, 5.590 in Lombardia a fronte di 146.245 tamponi, per un tasso di positività del 3,8%. Questi i dati diffusi venerdì 17 dicembre dalle autorità sanitarie. A livello regionale crescono i ricoveri in terapia intensiva (+1) e nei reparti (+8). Sono 26 i decessi. I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 146.245, totale complessivo: 22.607.901 – i nuovi casi positivi: 5.590 – in terapia intensiva: 147 (+1) – i ricoverati non in terapia intensiva: 1.193 (+8) – i decessi, totale complessivo: 34.694 (+26) I nuovi casi per provincia: Milano: 2.075 di cui 790 a Milano città; Bergamo: 281; Brescia: 561; Como: 339; Cremona: 129; Lecco: 103; Lodi: 139; Mantova: 188; Monza e Brianza: 590; Pavia: 262; Sondrio: ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 17 dicembre 2021) Sono 281 i nuovial-19 registrati sul territorio di, 5.590 ina fronte di 146.245 tamponi, per un tasso dità del 3,8%. Questi i dati diffusi venerdì 17 dicembre dalle autorità sanitarie. A livello regionale crescono i ricoveri in terapia intensiva (+1) e nei reparti (+8). Sono 26 i decessi. I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 146.245, totale complessivo: 22.607.901 – i nuovi casi: 5.590 – in terapia intensiva: 147 (+1) – i ricoverati non in terapia intensiva: 1.193 (+8) – i decessi, totale complessivo: 34.694 (+26) I nuovi casi per provincia: Milano: 2.075 di cui 790 a Milano città;: 281; Brescia: 561; Como: 339; Cremona: 129; Lecco: 103; Lodi: 139; Mantova: 188; Monza e Brianza: 590; Pavia: 262; Sondrio: ...

