Coppa Italia, gli ottavi in programma (Di venerdì 17 dicembre 2021) Archiviati i sedicesimi di finale, ecco che è tutto pronto per gli ottavi di finale di Coppa Italia. In programma tra il 12 e il 19 Gennaio 2022, vedrà coinvolte ben 16 di squadre, di cui una di Serie B, ovvero il Lecce. Un trofeo che interessa a diverse compagini, in corsa su più fronti o in piena corsa per un posto tra le grandi in Serie A. Vincere la Coppa Italia garantisce anche un posto in Europa League, per la fase a gironi. Pertanto, non sono pochi i club che puntano a questo traguardo, che rappresenta un ottimo modo per vincere una competizione e farsi spazio in Europa. I match dei sedicesimi Concluse le sfide dei sedicesimi di finale, l’unica sorpresa è stata il passaggio del Lecce, in grado di vincere in casa dello Spezia, imponendosi per 0-2. A vivacizzare la settimana è ... Leggi su 11contro11 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Archiviati i sedicesimi di finale, ecco che è tutto pronto per glidi finale di. Intra il 12 e il 19 Gennaio 2022, vedrà coinvolte ben 16 di squadre, di cui una di Serie B, ovvero il Lecce. Un trofeo che interessa a diverse compagini, in corsa su più fronti o in piena corsa per un posto tra le grandi in Serie A. Vincere lagarantisce anche un posto in Europa League, per la fase a gironi. Pertanto, non sono pochi i club che puntano a questo traguardo, che rappresenta un ottimo modo per vincere una competizione e farsi spazio in Europa. I match dei sedicesimi Concluse le sfide dei sedicesimi di finale, l’unica sorpresa è stata il passaggio del Lecce, in grado di vincere in casa dello Spezia, imponendosi per 0-2. A vivacizzare la settimana è ...

Advertising

Inter : ??? | COPPA ITALIA A gennaio la sfida per gli ottavi di finale con l'@EmpoliCalcio ?? - FIGCfemminile : Un grande in bocca al lupo a ?????????? ???????? ???????????????? ????????????, la prima donna a dirigere una squadra di ?????????? ?? ????????????????… - CB_Ignoranza : Maria Sole Ferrieri Caputi, con la direzione di Cagliari-Cittadella di Coppa Italia, è la prima donna ad arbitrare… - Lupetto979 : @MaggicaPolly E lo so che non è che sia meglio, la mia era una battuta, e comunque si parlava di Coppa Italia!?? - infoitsport : Cagliari-Cittadella, sfida che vale gli ottavi di Coppa Italia: ecco le formazioni ufficiali -