Bianca Berlinguer, biografia della primogenita di Enrico (Di venerdì 17 dicembre 2021) Quando si nasce con un cognome così importante, e a tratti anche ingombrante, non si può certamente ignorare che una parte del destino che ci aspetta, forse, è già scritto. Se non da lui stesso, dagli altri e dalle loro aspettative. Ed è probabilmente questa consapevolezza che ha spinto Bianca Berlinguer a diventare la donna che è oggi, una giornalista, una scrittrice, una conduttrice televisiva, una donna che non ha scelto di restare nell’ombra di uno degli uomini più importanti della sua vita: suo padre. Ti capita di chiedergli ancora l’approvazione e temere di non averla?“L’ho fatto per tutta la vita e continuerò a farlo” Intervista di Simonetta Fiorini a Bianca Berlinguer Bianca Berlinguer, chi è la figlia di Enrico Parlare di ... Leggi su dilei (Di venerdì 17 dicembre 2021) Quando si nasce con un cognome così importante, e a tratti anche ingombrante, non si può certamente ignorare che una parte del destino che ci aspetta, forse, è già scritto. Se non da lui stesso, dagli altri e dalle loro aspettative. Ed è probabilmente questa consapevolezza che ha spintoa diventare la donna che è oggi, una giornalista, una scrittrice, una conduttrice televisiva, una donna che non ha scelto di restare nell’ombra di uno degli uomini più importantisua vita: suo padre. Ti capita di chiedergli ancora l’approvazione e temere di non averla?“L’ho fatto per tutta la vita e continuerò a farlo” Intervista di Simonetta Fiorini a, chi è la figlia diParlare di ...

Advertising

mante : DIciamo che nella strategia deprecabile di invitare cialtroni in trasmissione per poi fingere di indignarsi per la… - Martina95190659 : RT @autocostruttore: Del siparietto indegno (l'ennesimo) di Scanzi vorrei solo dire che Bianca Berlinguer si deve vergognare. - annamag27 : RT @autocostruttore: Del siparietto indegno (l'ennesimo) di Scanzi vorrei solo dire che Bianca Berlinguer si deve vergognare. - adrianobusolin : RT @Alberto59032372: evitare programmi cion giornalisti tipo: Garimberti, Massimo Franco, Giordano, Cerasa, Del Debbio,De Bortoli, Porro, G… - Marco1999Busa : RT @autocostruttore: Del siparietto indegno (l'ennesimo) di Scanzi vorrei solo dire che Bianca Berlinguer si deve vergognare. -