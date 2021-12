Alessandro Haber a La Confessione di Peter Gomez Nove | “Vi racconto quella volta in cui un ladro col coltello in mano mi ha riconosciuto”

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Un incontro con unarmato di. Il riconoscimento e la contrattazione per 200mila lire e un telefonino senza scheda. E’ uno degli aneddoti – “una cosa da schiantarsi dal ridere” – che, ospite dell’ultima puntata di stagione de Laracconta anel corso della sua intervista. “Nel libro tu racconti tutto della tua vita. Cosa ti ha spinto a scrivere? L’avresti fatto trent’anni fa?”, ha chiesto il giornalista. “No, se non ci fosse stato il lockdown non l’avrei mai fatto, mi sembrava un po’ una celebrazione – ha detto l’attore – Fino a dieci giorni prima di stamparlo chiamavo Mirko (Capozzoli, coautore insieme addell’autobiografia ‘Volevo essere Marlon Brando’ edito da Baldini e Castoldi), fino ...

Si tratta dell'attore. Ospite de 'La Confessione' (in onda venerdì 17 settembre su Nove),ha risposto alle domande di Peter Gomez. Ha detto: 'Non ho mai menato una donna in ...E' stata una delle relazioni più belle quella tra Giuliana De Sio e. I due ospiti nella trasmissione pomeridiana Oggi è un altro giorno , hanno raccontano il loro amore giovanile tra passione e momenti difficili.ha sempre dichiarato quanto ...Un ex compagno di Giulia De Sio ha ammesso di averle dato uno schiaffo durante il periodo della loro relazione. E’ successo quando entrambi, giovanissimi, vissero una storia d’amore. Si tratta dell’at ...Alessandro Haber, attore ed ex compagno di Giuliana De Sio, ha ammesso di aver dato una sberla alla collega quando, giovanissimi, vissero una relazione.