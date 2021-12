Adriana Volpe interviene sui social, smentisce Giancarlo Magalli e spiega come utilizzerà i soldi del risarcimento (Di venerdì 17 dicembre 2021) “Caro Magalli, ieri il tribunale di Milano ti ha condannato per il reato di diffamazione aggravata“. Con queste parole inizia il lungo post di Adriana Volpe pubblicato pochi attimi fa su Instagram. Se nelle ultime ore era stato proprio Giancarlo Magalli a scagliarsi contro l’opinionista del Gf Vip, la replica della donna non c’ha messo troppo ad arrivare. Ecco le sue parole, dopo l’epilogo delle nostre querelle giudiziali: All’uscita, invece di chiedermi scusa sei corso fuori a scrivere un post su Facebook tentando di distorcere e sminuire questa sentenza che invece ha una portata e peso straordinari. Hai scritto cose false e come sempre screditanti. I giornali leggendo il tuo post hanno subito riportato titoli come “Magalli deve pagare solo una ... Leggi su isaechia (Di venerdì 17 dicembre 2021) “Caro, ieri il tribunale di Milano ti ha condannato per il reato di diffamazione aggravata“. Con queste parole inizia il lungo post dipubblicato pochi attimi fa su Instagram. Se nelle ultime ore era stato proprioa scagliarsi contro l’opinionista del Gf Vip, la replica della donna non c’ha messo troppo ad arrivare. Ecco le sue parole, dopo l’epilogo delle nostre querelle giudiziali: All’uscita, invece di chiedermi scusa sei corso fuori a scrivere un post su Facebook tentando di distorcere e sminuire questa sentenza che invece ha una portata e peso straordinari. Hai scritto cose false esempre screditanti. I giornali leggendo il tuo post hanno subito riportato titolideve pagare solo una ...

