Variante omicron Lazio, ci sono altri 3 casi (Di giovedì 16 dicembre 2021) Variante omicron nel Lazio, “accertati altri 3 casi”. Lo sottolinea l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, nel bollettino Covid quotidiano. “Ci giungono troppe segnaLazioni dai nostri servizi delle Asl di non collaborazione sul contact tracing e di mancato rispetto delle regole di quarantena per coloro che sono venuti in contatto con un caso positivo” a Covid, afferma D’Amato, ricordando “che il rispetto delle regole, compreso l’utilizzo della mascherina anche all’aperto lì dove non è possibile mantenere un distanziamento, è assolutamente fondamentale. Chiediamo pertanto – è l’appello – la massima collaborazione soprattutto in vista delle prossime festività”. Poi fa sapere che nel Lazio è pronto un piano per ... Leggi su italiasera (Di giovedì 16 dicembre 2021)nel, “accertati”. Lo sottolinea l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato, nel bollettino Covid quotidiano. “Ci giungono troppe segnani dai nostri servizi delle Asl di non collaborazione sul contact tracing e di mancato rispetto delle regole di quarantena per coloro chevenuti in contatto con un caso positivo” a Covid, afferma D’Amato, ricordando “che il rispetto delle regole, compreso l’utilizzo della mascherina anche all’aperto lì dove non è possibile mantenere un distanziamento, è assolutamente fondamentale. Chiediamo pertanto – è l’appello – la massima collaborazione soprattutto in vista delle prossime festività”. Poi fa sapere che nelè pronto un piano per ...

borghi_claudio : Eccesso di mortalità rispetto alla norma nella vaccinatissima e greenpassissima Olanda. La domanda è sempre quella:… - fattoquotidiano : VARIANTE OMICRON I 'vaccini non basteranno a prevenire l'impatto', l'allarme arriva dal Centro europeo per le malat… - fanpage : Variante #Omicron:'Siamo di fronte a uno tsunami di contagi', l'avvertimento dell'OMS - Spooky_The_Tuff : RT @neXtquotidiano: CONFINI CHIUSI SOLO QUANDO PARE A LORO Il paradosso di Fratelli d’Italia che si lamenta in Europa perché #Draghi “ha c… - WalterCabrini : RT @Masssimilianoo: La variante Omicron si replica molto meglio di Delta nei bronchi, ma non nei polmoni. Sarebbe una spiegazione per l’alt… -